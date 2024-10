F1 GP Messico 2024 Stella | McLaren simile alla Ferrari sul passo gara Sainz ha alzato l’asticella

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Nel complesso, direi che la vettura durante questa sessione di qualifiche è stata competitiva e in grado di conquistare la pole position, ma Carlos ha. Ci sono stati alcuni errori nel giro, ma nel complesso sono contento che la macchina sia stata competitiva”. Lo ha detto il team principal della, Andrea, ai media al termine delle qualifiche del GP deldi F1: “Abbiamo una macchina competitiva in assetto da, e guardando indietro ad Austin, laera parecchio avanti nella Sprint. E poi non siamo riusciti a vedere il ritmo perché Lando ha perso la posizione Penso che la nostra macchina sia moltoin termini die non dobbiamo dimenticare che c’è anche Max”. F1 GP: “sulha” SportFace.