Endless Love: le anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre
Dopo il grande successo di Endless Love sia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e giovedì sera alle 21:30 circa. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.
Endless Love: le anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre
Lunedì 28 ottobre
Banu ascolta di nascosto la conversazione tra Zeynep e Tarik e riferisce tutto a Emir, rivelandogli che è stata Zeynep a salvare Kemal. Asu lascia un messaggio in segreteria a Kemal, offrendogli il suo aiuto, poi si presenta a casa della famiglia Soydere, dove però viene cacciata in malo modo da Fehime, sospettosa a causa di Zehir e convinta che Asu sia stata una spia per Emir.