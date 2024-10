Gamberorosso.it - Ecco il Vino da Meditazione dell'Anno secondo il Gambero Rosso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ai fratelli Bisconte bisogna dare atto che sono stati i primi a credere che il Moscato di Saracena potesse affrontare lunghi periodi di maturazione in cantina prima di essere imbottigliato. L’intuizione nasce da un ritrovamento di vecchie bottiglie in cantina, datate tra gli anni Sessanta e Settanta che nonostante l’età e la conservazione non ottimale ancora avevano qualcosa da dire. Da qui l’inizio di una fase di studio e tante prove: micro-vinificazioni a partire da micro-produzioni (provate a immaginare cosa significhi in termini di tempo, fatica e costi, faree micro-vinificazioni) provando affinamenti e maturazioni differenti per non parlare del lavoro in vigna per capire il momento migliore per vendemmiare le diverse varietà utilizzate.