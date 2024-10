Due soluzioni per l’uscita in sicurezza (Di domenica 27 ottobre 2024) Cambiare l’orario delle corse dei bus o sfalsare l’uscita degli studenti. Sono due delle soluzioni emerse durante il vertice nella Provincia di Pisa sulla sicurezza all’uscita degli studenti dal Complesso Marchesi. Un incontro che si è reso necessario dopo l’investimento, la settimana scorsa, di uno alunno di 14 anni al quale un piede è stato schiacciato da un autobus poco dopo l’ultima campanella della giornata. Per affrontare dunque un problema che sempre più scuole a Pisa lamentano, nei giorni scorsi il presidente della Provincia Massimiliano Angori ha incontrato le dirigenze scolastiche delle due scuole superiori ospitate nel complesso in via Enrico Betti, i presidi Alessandro Salerni del liceo Buonarroti e Maurizio Berni dell’Istituto Santoni. Lanazione.it - Due soluzioni per l’uscita in sicurezza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Cambiare l’orario delle corse dei bus o sfalsaredegli studenti. Sono due delleemerse durante il vertice nella Provincia di Pisa sullaaldegli studenti dal Complesso Marchesi. Un incontro che si è reso necessario dopo l’investimento, la settimana scorsa, di uno alunno di 14 anni al quale un piede è stato schiacciato da un autobus poco dopo l’ultima campanella della giornata. Per affrontare dunque un problema che sempre più scuole a Pisa lamentano, nei giorni scorsi il presidente della Provincia Massimiliano Angori ha incontrato le dirigenze scolastiche delle due scuole superiori ospitate nel complesso in via Enrico Betti, i presidi Alessandro Salerni del liceo Buonarroti e Maurizio Berni dell’Istituto Santoni.

