Di cosa si parlerà nella puntata di Report su Alessandro Giuli: Arianna Meloni blinda il ministro

Il ministro Alessandro Giuli, in attesa della puntata di Report di questa sera, incassa il sostegno della sorella della premier, Arianna Meloni, che allontana l'ipotesi di dimissioni: "Alessandro Giuli ha certamente il sostegno di Fratelli d'Italia, non gli è mai mancato".

Di cosa si parlerà nella puntata di Report su Alessandro Giuli: Arianna Meloni blinda il ministro - Cosa c'è nelle anticipazioni di Report e cosa si vedrà nella puntata In una clip lanciata dall'account del programma Rai, viene mostrata una testimonianza di Alberto Dambruoso, storico dell'arte, che ...

