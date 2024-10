Sport.quotidiano.net - Derby I big del Sassuolo inguaiano il Modena

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Alessandro Troncone REGGIO EMILIA La premessa è d’obbligo ed è pure scontata. Il, giocasse ad occhi chiusi, potrebbe arrivare in carrozza alla fine di questo campionato se non primo, secondo. Tecnicamente, i nerovardi viaggiano su un livello molto diverso da quello del, nell’interpretazione del modulo e nell’occupazione degli spazi, quelli in cui Thorstvedt è praticamente immarcabile e Laurienté, Toljan, Volpato, Doig e Berardi, tanto per citarne alcuni, sono in Serie B per caso. Detto ciò, ilnon ha ancora imparato le lezioni che lo hanno punito fin qui e questo è il vero punto cardine e grave della nostra tesi. Insomma, non è esattamente comprensibile che si ricada sempre nel canonico errore individuale ormai pronto come un avvoltoio a condannare la squadra di Bisoli (che pure ha le sue colpe).