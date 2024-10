Cultweb.it - Cosa c’entra Al Pacino con il nuovo film su Modigliani diretto da Johnny Depp?

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gli amici sono una gran. Lo sa beneche è stato convinto a girare il suo secondoda regista, Modi – Tre giorni sulle ali della follia, da Al. Lo ha rivelato lo stesso, presente alla Festa del Cinema di Roma dove ha ricevuto il premio alla carriera e che stasera sarà ospite d’onore di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. “Ho ricevuto una telefonata molto strana da Alche mi ha detto: ‘Ricordi questo progetto di?’ e ha detto che avrei dovuto dirigerlo. Per qualche ragione, Al mi ha visto mentre dirigevo questa strana macchina. E quandoparla, il minimo che puoi fare è ascoltare. Quindi l’ho seguito. Ma non avevo idea disarebbe successo finché i pezzi del puzzle non si fossero riuniti“.