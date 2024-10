Calcio serie C, dopo il ko di Piancastagnaio. Gubbio irriconoscibile, Taurino non cerca alibi: "Sono stati superiori e hanno vinto con merito» (Di domenica 27 ottobre 2024) La partita di venerdì sera lascia spazio a pochi commenti. Il Gubbio esce con la coda tra le gambe dal "Comunale" di Piancastagnaio, messo KO per 3-1 da una Pianese che ha dominato dal primo minuto e ha meritato la vittoria. Le assenze non posSono essere un alibi, perché per quanto pesanti non giustificano una prestazione altamente insufficiente. Ne è consapevole mister Taurino, particolarmente deluso e arrabbiato nel post gara: "La Pianese la conoscevamo – esordisce il tecnico leccese –, inutile fare troppi giri di parole, perché Sono stati superiori e hanno vinto con merito. Se la prestazione è questa, ovviamente la responsabilità più grande è la mia e io Sono il primo responsabile, però penso che un bagno di umiltà e un esame di coscienza dovremo farlo tutti". Purtroppo o per fortuna non c’è neanche tempo per fermarsi. Sport.quotidiano.net - Calcio serie C, dopo il ko di Piancastagnaio. Gubbio irriconoscibile, Taurino non cerca alibi: "Sono stati superiori e hanno vinto con merito» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) La partita di venerdì sera lascia spazio a pochi commenti. Ilesce con la coda tra le gambe dal "Comunale" di, messo KO per 3-1 da una Pianese che ha dominato dal primo minuto e ha meritato la vittoria. Le assenze non posessere un, perché per quanto pesanti non giustificano una prestazione altamente insufficiente. Ne è consapevole mister, particolarmente deluso e arrabbiato nel post gara: "La Pianese la conoscevamo – esordisce il tecnico leccese –, inutile fare troppi giri di parole, perchécon. Se la prestazione è questa, ovviamente la responsabilità più grande è la mia e ioil primo responsabile, però penso che un bagno di umiltà e un esame di coscienza dovremo farlo tutti". Purtroppo o per fortuna non c’è neanche tempo per fermarsi.

