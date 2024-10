Cade con la e-bike in una zona impervia: soccorso dai vigili del fuoco (Di domenica 27 ottobre 2024) FIRENZE – Cade con la e-bike in una zona impervia, scattano i soccorsi. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 10.20 nel comune di Scandicci in via Coltinuova in località Roveta, per l’intervento. Gli uomini hanno raggiunto la zona e proseguito a piedi nel bosco e raggiunto l’uomo insieme al personale sanitario, è stato visitato, stabilizzato e trasportato su una barella toboga fino all’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) FIRENZE –con la e-in una, scattano i soccorsi. Ideldel comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 10.20 nel comune di Scandicci in via Coltinuova in località Roveta, per l’intervento. Gli uomini hanno raggiunto lae proseguito a piedi nel bosco e raggiunto l’uomo insieme al personale sanitario, è stato visitato, stabilizzato e trasportato su una barella toboga fino all’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclista cade nel bosco: complesse operazioni di salvataggio - Firenze, 27 ottobre 2024 – Momenti di paura per un ciclista che è caduto dalla sua ebike in una zona impervia. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Oves ... (msn.com)

Ciclista cade e si infortuna nel bosco, soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale - Sono intervenuti i Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, domenica 27 ottobre, nel comune di Scandicci in via Coltinuova in località Roveta, per il soccorso ad un ciclista di ebike caduto in zona ... (055firenze.it)

Cade in zona impervia nei pressi del Passo della Guardia, ferito motociclista - In volo anche l’elisoccorso Grifo Triora. Un motociclista è rimasto ferito cadendo in una zona impervia. É successo nel territorio comunale di Triora, nei pressi del Passo della Guardia. (riviera24.it)

Cade in zona impervia nei pressi del Passo della Guardia, ferito motociclista - Il conduttore e scrittore Beppe Convertini ospite ai “Martedì letterari” del Casinò... Martedì 1° ottobre alle 16,30 illustrerà la sua opera “ll Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta ... (riviera24.it)