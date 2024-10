Sport.quotidiano.net - Bolognina, la palestra per tutti. Integrazione e solidarietà: sul ring nascono nuove stelle

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gente che lotta dentro e fuori dal. Questo il mantra e la filosofia dellaPopolareBoxe. Uno spazio giovane, ma non per questo meno capace di attirare a sé un numero sempre crescente di iscritti e proporre un’offerta sportiva completa. Nata nel 2017 con l’obiettivo di portare la boxe popolare nei quartieri, laBoxe ha da sempre fatto dello sport accessibile l’obiettivo primario, abbinando all’attività anche l’impegno sociale e per l’. Fuori dunque gli stereotipi di genere, il razzismo ei sentimenti negativi che potrebbero minare l’ambiente.