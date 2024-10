Banche dati, la paura del ministro Nordio: «Non siamo al sicuro. Esiste un indirizzo e una regia» (Di domenica 27 ottobre 2024) «Non siamo al sicuro. Gli hacker sono più avanti». Queste le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera in merito all’inchiesta di Milano sui dossieraggi e gli hackeraggi di Banche dati pubbliche e sensibili. «C’è un gap da colmare tra le capacità criminali, le nostre dotazioni tecnologiche e la normativa», sottolinea Nordio. «Dobbiamo allinearci anche lavorando con la fantasia – afferma il Guardasigilli – Prevedere anziché inseguire le loro mosse. La captazione dei dati non è nulla rispetto al vero pericolo imminente: la manipolazione con l’intelligenza artificiale creerà fake news capaci di fare grande danno». E sull’ipotesi che ci sia un mandante davanti a questa situazione replica: «Da quanto si è potuto capire è stato fatto un dossieraggio mirato nei confronti di personalità di alta caratura politica. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024) «Nonal. Gli hacker sono più avanti». Queste le parole deldella Giustizia, Carlo, a Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera in merito all’inchiesta di Milano sui dossieraggi e gli hackeraggi dipubbliche e sensibili. «C’è un gap da colmare tra le capacità criminali, le nostre dotazioni tecnologiche e la normativa», sottolinea. «Dobbiamo allinearci anche lavorando con la fantasia – afferma il Guardasigilli – Prevedere anziché inseguire le loro mosse. La captazione deinon è nulla rispetto al vero pericolo imminente: la manipolazione con l’intelligenza artificiale creerà fake news capaci di fare grande danno». E sull’ipotesi che ci sia un mandante davanti a questa situazione replica: «Da quanto si è potuto capire è stato fatto un dossieraggio mirato nei confronti di personalità di alta caratura politica.

