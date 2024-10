Quotidiano.net - Ballando con le Stelle 2024: vincitori, polemiche e le lacrime di Nina Zilli

(Di domenica 27 ottobre 2024) Qualche polemica e tante esibizioni di alto livello nella quinta puntata di ‘con le’, quella andata in onda sabato 26 ottobre in prima serata su Raiuno. Ballerina per una notte è una strepitosa Elena Sofia Ricci. La sua esibizione insieme al ballerino Moreno Porcu è elegante, raffinata, delicata. Incredibile. Nella prossima puntata ad essere ballerina per una notte sarà Edwige Fenech. Le pagelle della quinta puntata di ‘con le’ A dare il via alla gara è la coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che finalmente risultano divertenti e godibili da vedere. Selvaggia Lucarelli lo apostrofa con un “Ti ho trovato noiosetto”. La giuria gli attribuisce 32 punti, unica insufficienza proprio quella dell’opinionista. Seconda coppia ad esibirsi è quella formata da Alan Friedman e Giada Lini.