Arsenal-Liverpool finisce 2-2. Guardiola sorride: il City è primo in Premier (Di domenica 27 ottobre 2024) La partita tra l'Arsenal e il Liverpool è finita 2-2, con Salah che ha firmato il pareggio della squadra di Slot. Un pareggio che giova al City di Guardiola, ora in vetta alla Premier, con appena un punto di vantaggio sulla squadra di Slot. Un risultato che non fa male al Liverpool quanto all'Arsenal, che ora è a meno cinque dalla vetta e continua a perdere pezzi: durante la partita infatti si sono infortunati Gabriel e Jurrien Timber. L'infermeria della squadra di Arteta continua a riempirsi. Scrive il Telegraph: "Spesso, quando il Liverpool ha bisogno di lui, Mohammed Salah si fa valere. Proprio quando si pensava che l'Arsenal avesse superato la tempesta del secondo tempo, e che avrebbe potuto rilanciare la propria sfida per il titolo della Premier League, è stato smentito.

