Arrestati due giovani stranieri per detenzione di cocaina, avviate procedure di espulsione (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Due giovani, un 35enne e un 23enne, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Jesi con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Entrambi stranieri, ora dovranno affrontare la possibile espulsione dal territorio nazionale dopo che sono stati sorpresi con un consistente quantitativo di cocaina. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di controlli e operazioni antidroga attuati dalle forze dell'ordine nella zona, il quale sta attirando l'attenzione per la sua crescente frequenza. Le indagini preliminari dei Carabinieri La vicenda ha avuto inizio quando i Carabinieri hanno notato un movimento sospetto attorno a due uomini che, sebbene provenienti da fuori regione, erano stati visti più volte nella città di Jesi.

