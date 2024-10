Appalti e tangenti, lavori al risparmio sulla Provinciale: "Appara le buche e fai una sciuliata di binder" (Di domenica 27 ottobre 2024) Bastava una "sciuliata di binder" e "tre di tappetino" per risparmiare sui lavori della strada Provinciale che collega San Leucio e Castel Morrone, per un importo di circa 78mila euro. La frode emerge dalle intercettazioni dell'inchiesta su sponsor e Appalti nella quale è indagato anche il Casertanews.it - Appalti e tangenti, lavori al risparmio sulla Provinciale: "Appara le buche e fai una sciuliata di binder" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Bastava una "di" e "tre di tappetino" per risparmiare suidella stradache collega San Leucio e Castel Morrone, per un importo di circa 78mila euro. La frode emerge dalle intercettazioni dell'inchiesta su sponsor enella quale è indagato anche il

