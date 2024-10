Ilfattoquotidiano.it - 13enne precipita dal terrazzo e muore, 15enne indagato: ‘Caduta da sola’. La mamma non crede al suicidio: ‘Parlò di lui ai servizi sociali’

(Di domenica 27 ottobre 2024) Si attende l’autopsia per capire pienamente cosa è successo nella mattina del 25 ottobre a Piacenza, quando unaè mortando dal balcone dell’ottavo piano del palazzo in cui viveva, facendo un volo di circa 8-10 metri. Per l’omicidio è stato, senza misure cautelari, il fidanzatino, ma il giovane durante l’interrogatorio, al termine del quale è stato rilasciato, avrebbe negato ogni responsabilità, come riporta il quotidiano piacentino Libertà, raccontando che la ragazza, che si trovava con lui sul balcone, è caduta da sola. “Il ragazzo è sotto choc, da quando ha fatto ritorno a casa non parla con nessuno” , hanno riferito i suoi familiari al quotidiano, descrivendolo come “affranto dal dolore”.