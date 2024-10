Volturara Irpina: avviati i lavori di adeguamento sismico e servizio mensa per gli alunni (Di sabato 26 ottobre 2024) ’Amministrazione comunale di Volturara Irpina comunica che il 24 ottobre sono stati completati i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso che ospita la scuola dell'infanzia e Primaria "Alessandro Di Meo" e lunedì 28 ottobre prenderà il via il servizio mensa per gli Avellinotoday.it - Volturara Irpina: avviati i lavori di adeguamento sismico e servizio mensa per gli alunni Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ’Amministrazione comunale dicomunica che il 24 ottobre sono stati completati idied efficientamento energetico del plesso che ospita la scuola dell'infanzia e Primaria "Alessandro Di Meo" e lunedì 28 ottobre prenderà il via ilper gli

