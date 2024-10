Calciomercato.it - Vlahovic al posto di Haaland: decisione già presa, ecco le cifre

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dusanerede dial Manchester City.tutti i dettagli del possibile accordo con la Juventus La permanenza dialla Juventus, naturalmente oltre questa stagione, è molto incerta. Il motivo è noto a tutti: il serbo è in scadenza nel 2026, dunque senza un accordo per il rinnovo, il divorzio sarebbe inevitabile.(LaPresse) – calciomercato.itLa trattativa per il prolungamento è già partita più o meno sottotraccia, certo è che per Giuntoli non sarà facile strappare il sì del serbo e del suo agente. In sostanza il numero 9 deve accettare di spalmare, o meglio dire ridurre il suo ingaggio di 10 milioni netti. E che salirà a 12 l’anno prossimo, sulla carta il suo ultimo in bianconero.