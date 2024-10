Nerdpool.it - Vita da Carlo 3: il trailer della terza stagione della serie Paramount+

(Di sabato 26 ottobre 2024) In occasionepresentazione ufficiale che avverrà domani nel corso dell’ultima giornataFesta del Cinema di Roma,ha svelato ilufficiale dida3. Ecco il: Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis lada” è stata creata daVerdone, Nicola Guaglianone e Menotti, ed è interpretata dallo stessoVerdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. Lasarà disponibile da sabato 16 novembre in esclusiva su. La– scritta daVerdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni – ruoterà attorno al mondo musicale: aVerdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo.