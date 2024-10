Viola il divieto di avvicinamento: carabinieri arrestano un 33enne (Di sabato 26 ottobre 2024) I carabinieri della locale Stazione nella tarda serata di ieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura cautelare in atto, del divieto di avvicinamento alle persone offese e a tutti i luoghi abitualmente Avellinotoday.it - Viola il divieto di avvicinamento: carabinieri arrestano un 33enne Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Idella locale Stazione nella tarda serata di ieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura cautelare in atto, deldialle persone offese e a tutti i luoghi abitualmente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bolzano : disposta ordinanza di divieto di avvicinamento per tunisino che minaccia ex compagna - Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza domestica ha scosso Bolzano, dove un cittadino tunisino di 36 anni è stato colpito da un’ordinanza cautelare che gli impone di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla sua ex ... (Gaeta.it)

Violenze fisiche e psicologiche all'ex compagna : scatta il divieto di avvicinamento - I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno eseguito ieri un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla famiglia dell’ex compagna, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 69enne residente nel comune di Santa Croce ... (Pisatoday.it)

Viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato - in carcere il 35enne imputato nel processo per l’omicidio di Denny Magina - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Livorno hanno arrestato un 35enne nordafricano – tra gli imputati del processo per l’omicidio di Denny Magina – per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona ... (Livornotoday.it)

Lancia il cibo contro la mamma anziana e la maltratta : per il 41enne scatta il divieto di avvicinamento e di dimora nella casa familiare - PORDENONE - A fermarlo sono stati i carabinieri, dopo che i fratelli del 41enne avevano denunciato i maltrattamenti subiti dalla madre. La Procura ha chiesto e ottenuto il divieto di... (Ilgazzettino.it)