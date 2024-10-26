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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 09:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) Viabilità DEL 26 OTTOBRE 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’NTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO ATTENZIONE SUULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL NODO CON LA A24 Roma-TERAMO E IL BIVIO PER Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI; SEMPRE SULLA A1 SEGNALATO UN ALTRO VEICOLO IN PANNE TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE Roma; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE FINO AL 6 NOVEMBRE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA COMPLANARE DI INGRESSO E DI USCITA DELLA NOMENTANA IN FASCIA ORARIA NOTTURNA DALLE 21.00 ALLE 6 DEL MATTINO; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral
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