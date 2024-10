Verona, Sogliano parla al posto di Zanetti: “Questa sconfitta gli può rimanere addosso” (Di sabato 26 ottobre 2024) sconfitta pesantissima quella incassata dal Verona sul campo dell’Atalanta: interviene il direttore sportivo Sogliano Dopo la partita sul campo dell’Atalanta, il ds del Verona parla al posto di Paolo Zanetti per commentare il momento degli scaligeri. Verona, le parole di Sogliano dopo Bergamo (LaPresse) – Calciomercato.itC’è grande amarezza in casa Hellas Verona per la sconfitta di Bergamo dove gli scaligeri hanno perso col risultato di 6-1, chiudendo la prima frazione dopo aver subito cinque reti. Una serata da dimenticare che arriva dopo il già pesante ko in campionato con il Monza e che ora avvicina i gialloblu allo scontro diretto per la salvezza sul campo del Lecce in programma nel turno infrasettimanale di martedì. Calciomercato.it - Verona, Sogliano parla al posto di Zanetti: “Questa sconfitta gli può rimanere addosso” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 26 ottobre 2024)pesantissima quella incassata dalsul campo dell’Atalanta: interviene il direttore sportivoDopo la partita sul campo dell’Atalanta, il ds delaldi Paoloper commentare il momento degli scaligeri., le parole didopo Bergamo (LaPresse) – Calciomercato.itC’è grande amarezza in casa Hellasper ladi Bergamo dove gli scaligeri hanno perso col risultato di 6-1, chiudendo la prima frazione dopo aver subito cinque reti. Una serata da dimenticare che arriva dopo il già pesante ko in campionato con il Monza e che ora avvicina i gialloblu allo scontro diretto per la salvezza sul campo del Lecce in programma nel turno infrasettimanale di martedì.

