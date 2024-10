Ilgiorno.it - Un taglio sul collo, riverso in strada. Sangue vicino al capolinea della Rossa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo l’aggressione a Melegnano, un altro uomo accoltellato, per. Questa volta a Sesto San Giovanni in piazza Primo Maggio, davanti alla stazionemetropolitana, a pochi metri dal. I contorni dell’episodio che si è consumato ieri notte dopo l’una sono ancora tutti da chiarire. Il ferito, un 36enne di origini straniere, è stato colpito all’altezza dell’orecchio ed è caduto a terra. All’inizio le sue condizioni erano sembrate gravissime, a soccorrerlo con la massima urgenza erano arrivate ambulanza e automedica, l’uomo era stato trasportato al San Raffaele in codice rosso, dove è stato stabilizzato e non è più in pericolo di vita. Ma la lama è andata a fondo, per fortuna senza recidere arterie vitali. Al lavoro per fare luce sulla vicenda, gli agenti del commissariato cittadino.