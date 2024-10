Sport.quotidiano.net - Un Brescia decimato a Cesena: formazioni e diretta tv

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le ultime ore che hanno condotto all’odierna gara in casa del(fischio d’inizio alle 15) hanno complicato e non poco il compito del. Lo stesso mister Maran, pur ribadendo immutata fiducia nella sua squadra e in tutti i giocatori della rosa, non ha esitato a parlare di emergenza, visto che l’infermeria biancazzurra si è fatta sempre più affollata. Già nei giorni scorsi era ormai definita l’assenza di Bisoli, Moncini e Galazzi (oltre al giovane Muca), ma, a queste poche gradite certezze, si sono affiancate due novità altrettanto negative. In effetti con i bianconeri non ci sarà nemmeno Cistana, che ha subito un colpo in testa ed accusa giramenti, ma pure Borrelli è alle prese con la febbre, mentre un problema fisico ha consentito solo un paio di allenamenti a Fogliata.