Tragico incidente stradale una scena atroce

nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024. Un'auto è finita fuori strada, sbattendo in modo violento contro un muretto. Nel mezzo c'era solo un uomo che è stato sbalzato via dal veicolo a causa dell'impatto. L'autista purtroppo non è sopravvissuto al terribile sinistro. (Continua dopo le foto) ad Artegna:schianto sulla Pontebbana Il terribileè avvenuto attorno alle 2:15 di questa notte, lungo via Nazionale, ad Artegna, in provincia di Udine. Un uomo stava viaggiando nella sua Volkswagen Polo sulla Pontebbana in direzione sud.