Gaeta.it - Tragedia a Piacenza: indagini in corso sulla morte della 13enne precipitata da un tetto

La morte di una ragazza di 13 anni a Piacenza ha scosso profondamente la comunità locale. La procura per i minorenni di Bologna ha avviato accertamenti per fare luce sulla dinamica dell'incidente, i cui dettagli sono ancora incerti. Rilevanti sono le indagini condotte per comprendere se la caduta sia stata accidentale o se ci siano responsabilità da parte di terzi, situazione che ha destato preoccupazione e interesse da parte dell'opinione pubblica. Le indagini della procura Secondo quanto riferito da Giuseppe Di Giorgio, procuratore della Procura per i minorenni di Bologna, al momento non sono stati adottati provvedimenti restrittivi per i soggetti coinvolti.