Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 11:30

(Di sabato 26 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione circolazione allenamento con code sul grande raccordo anulare dalla Cassia bis e la Salaria in carreggiata interna si sta in coda sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni per lavori di potatura ancora chiusa la galleria Farnesina all’altezza della galleria Giovanni XXIII partita una processione della Chiesa dei Santissimi Giuliano Celso la Basilica di San Pietro possibili le deviazioni ale rallentamenti per le linee bus fino alle 12 manifestazione con corteo in zona San Basilio con partenza da via Nicola Maria Nicolai fino a via Diego Fabbri possibili disagi ale due le manifestazioni nel pomeriggio 1 dalle 16 alle 19:30 con partenza da via della Vasca Navale zona Ostiense fino a via Celio vibenna ed un’altra sempre dalle 16 con partenza da piazza dell’esquilino ...