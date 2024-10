“Ticket to Paradise”: la commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney in prima serata (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un film che promette di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla combinazione di grandi attori e una trama avvincente è “Ticket to Paradise”. Questa commedia romantica, diretta da Ol Parker, riconferma la straordinaria alchimia tra Julia Roberts e George Clooney. La pellicola, originariamente uscita nel 2022, ritorna sugli schermi italiani il 29 ottobre 2024 su Canale 5, portando con sé una storia di seconde opportunità e amore inaspettato. Scopriamo insieme la trama, il cast e altre curiosità che ci preparano a gustarci questo film. Gaeta.it - “Ticket to Paradise”: la commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney in prima serata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un film che promette di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla combinazione di grandi attori e una trama avvincente è “to”. Questa, diretta da Ol Parker, riconferma la straordinaria alchimia tra. La pellicola, originariamente uscita nel 2022, ritorna sugli schermi italiani il 29 ottobre 2024 su Canale 5, portando con sé una storia di seconde opportunità e amore inaspettato. Scopriamo insieme la trama, il cast e altre curiosità che ci preparano a gustarci questo film.

