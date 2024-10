Supplenze da Interpello, quali titoli hanno la precedenza? ci sono graduatorie? Valgono anche per disponibilità successive? (Di sabato 26 ottobre 2024) Pubblichiamo il contributo del Prof. Enzo Palumbo, che ha raccolto numerosi interpelli per Supplenze fuori graduatoria, pubblicati dalle scuole e ne ha rinvenuto il diverso modus operandi. Nell'art. 13 comma 23 il Ministero ha posto come requisiti solo il possesso di abilitazione o titolo di studio ma la realtà ci parla di una situazione diversa, in cui i Dirigenti scolastici si trovano a dover scegliere tra docenti che non hanno titolo per la supplenza disponibile, soprattutto in infanzia e primaria, sia posto comune che sostegno. L'articolo Supplenze da Interpello, quali titoli hanno la precedenza? ci sono graduatorie? Valgono anche per disponibilità successive? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pubblichiamo il contributo del Prof. Enzo Palumbo, che ha raccolto numerosi interpelli perfuori graduatoria, pubblicati dalle scuole e ne ha rinvenuto il diverso modus operandi. Nell'art. 13 comma 23 il Ministero ha posto come requisiti solo il possesso di abilitazione o titolo di studio ma la realtà ci parla di una situazione diversa, in cui i Dirigenti scolastici si trovano a dover scegliere tra docenti che nontitolo per la supplenza disponibile, soprattutto in infanzia e primaria, sia posto comune che sostegno. L'articolodala? ciper? .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Supplenze docenti 2024 - è possibile candidarsi per un Interpello già scaduto? - Supplenze 2024: la domanda del titolo potrebbe apparire peregrina per l'ossimoro contenuto, ma a ben guardare una breve riflessione bisogna proporla. L'interpello è una modalità di reclutamento dei docenti fuori graduatoria, introdotta per la ... (Orizzontescuola.it)

Supplenze 2024 da interpello - assunti anche docenti senza titolo : stipendio senza punteggio. Quando si può valutare - Il servizio prestato può essere valutato soltanto se, al momento della presentazione delle domande, si sia in possesso del titolo di studio d'accesso. L'articolo Supplenze 2024 da interpello, assunti anche docenti senza titolo: stipendio senza ... (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti 2024 - è valido un interpello pubblicato solo dalla scuola e non diffuso dall’Ufficio Scolastico? - Supplenze docenti 2024: chi non ha ricevuto nomina da GPS o da graduatorie di istituto, può ancora affidarsi agli interpelli nella stessa o in altra provincia. Si tratta di avvisi diffusi dalle scuole quando le graduatorie di istituto della scuola ... (Orizzontescuola.it)

Assunzioni docenti di sostegno - supplenze da GPS a Milano quasi al termine. In altre province si prosegue con interpello. Il punto dell’USR - Nei dodici Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia, per ciò che concerne i posti di sostegno attualmente autorizzati, sono state completate le operazioni di assunzione del personale a tempo indeterminato provvisto di specializzazione e le ... (Orizzontescuola.it)