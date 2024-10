Star Wars: il nuovo film su Rey perde un altro sceneggiatore e rischia il posticipo (Di sabato 26 ottobre 2024) I film di Star Wars stanno facendo un altro passo indietro con l’annuncio che il film New Jedi Order, con Rey Skywalker di Daisy Ridley, avrebbe perso un altro gruppo di sceneggiatori. Puck afferma che Steven Knight ha abbandonato il progetto, in seguito alla partenza dei precedenti sceneggiatori Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson. Il regista premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy sarebbe ancora coinvolto, ma il rapporto solleva dubbi sul fatto che Lucasfilm possa davvero portare il film nelle sale entro la data di uscita del 2026. Daisy Ridley ha iniziato il 2024 accennando che le riprese di New Jedi Order potrebbero iniziare quest’anno. “Penso che potrebbe essere quest’anno“, ha detto Ridley a Collider. “Potrebbe essere, ma non ne sono sicura l’intenzione era più avanti quest’anno. Spero che lo sia. Altrimenti, immagino che inizi il prossimo anno“. Metropolitanmagazine.it - Star Wars: il nuovo film su Rey perde un altro sceneggiatore e rischia il posticipo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Idistanno facendo unpasso indietro con l’annuncio che ilNew Jedi Order, con Rey Skywalker di Daisy Ridley, avrebbe perso ungruppo di sceneggiatori. Puck afferma che Steven Knight ha abbandonato il progetto, in seguito alla partenza dei precedenti sceneggiatori Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson. Il regista premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy sarebbe ancora coinvolto, ma il rapporto solleva dubbi sul fatto che Lucaspossa davvero portare ilnelle sale entro la data di uscita del 2026. Daisy Ridley ha iniziato il 2024 accennando che le riprese di New Jedi Order potrebbero iniziare quest’anno. “Penso che potrebbe essere quest’anno“, ha detto Ridley a Collider. “Potrebbe essere, ma non ne sono sicura l’intenzione era più avanti quest’anno. Spero che lo sia. Altrimenti, immagino che inizi il prossimo anno“.

