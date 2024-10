Spaccio di droga, arrestato 32enne a Mercogliano: convalidati i domiciliari (Di sabato 26 ottobre 2024) Il giudice del Tribunale di Avellino, Lorenzo Corona, ha disposto gli arresti domiciliari per un trentaduenne di origine straniera, fermato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile. L’uomo è stato sorpreso con circa quaranta dosi di hashish e un ulteriore pacchetto contenente Avellinotoday.it - Spaccio di droga, arrestato 32enne a Mercogliano: convalidati i domiciliari Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il giudice del Tribunale di Avellino, Lorenzo Corona, ha disposto gli arrestiper un trentaduenne di origine straniera, fermato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile. L’uomo è stato sorpreso con circa quaranta dosi di hashish e un ulteriore pacchetto contenente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Sora - spaccio di droga : cinquantunenne dai domiciliari finisce in carcere - Era stata trovata con della cocaina in auto ed era finita agli arresti domiciliari ma aveva continuato nella sua attività di spaccio e per questo motivo nelle ore scorse è finita in carcere.  I poliziotti del Commissariato di Sora ha eseguito ... (Frosinonetoday.it)

Droga dai domiciliari spacciata dai 'muschilli' : pusher svela i segreti della piazza di spaccio - La droga venduta da ragazzini minorenni, la disponibilità di armi per "fronteggiare contrasti" con altri gruppi interessati alla stessa piazza di spaccio, il ruolo dei singoli pusher. Salvatore Merola, colpito dalla misura del divieto di dimora in ... (Casertanews.it)

Ai domiciliari - ma viene trovato a spasso con la cocaina pronta allo spaccio - Doveva essere ai domiciliari ma i carabinieri di Sutri l'hanno scovato a spasso, e una volta bloccato la sorpresa. L'uomo di 47 anni, residente del posto, era stato dichiarato responsabile di evasione e spaccio di droga. Si trovava in giro nei ... (Viterbotoday.it)

Spaccio fuori la scuola : in due finiscono ai domiciliari - Spaccio di droga anche nei pressi di una scuola. E' l'accusa formulata nei confronti di due giovani che, nella giornata di ieri (2 ottobre), sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Vitulazio. Nei loro confronti è stato eseguito un ... (Casertanews.it)