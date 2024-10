Quifinanza.it - Sorpresa nei sondaggi politici tra la Manovra e la spaccatura del Movimento 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Primo segnale di debolezza da parte di Giorgia Meloni nella settimana calda della, che rischia di scontentare diverse fasce della popolazione e ha già attirato le critiche dell’opposizione e, più velatamente, anche quelle degli alleati. La tenuta del Governo, al contrario di quanto mormora qualcuno, non è in discussione: idicono che la maggioranza ha ancora numeri molto alti. La flessione di Fratelli d’Italia, tra l’altro, è bilanciata dai lievi aumenti rilevati per Lega e Forza Italia. Guadagnano terreno il Partito Democratico e il