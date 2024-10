Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da censura al Grande Fratello: ecco le frasi volgari e i video espliciti (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella Casa del Gran Hermano, i due gieffini si sono lasciati andare, e le frasi volgari sussurrate da Lorenzo stanno facendo il giro del web. Lorenzo e Shaila, prossimi a fare ritorno al Grande Fratello italiano, sembrano aver perso i freni inibitori nella Casa del Gran Hermano, dove soggiornano da martedì scorso. Le parole volgari del modello milanese rivolte all'ex velina, catturate dai microfoni del reality spagnolo, stanno facendo il giro del web grazie ai video condivisi dagli utenti. Le frasi volgari che fanno discutere il web Questa "vacanza premio" per i due concorrenti del programma di Alfonso Signorini è ormai al termine: Lorenzo e Shaila rientreranno in Italia per partecipare alla puntata del 28 ottobre, in cui racconteranno ai coinquilini la passione scoppiata tra Movieplayer.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da censura al Grande Fratello: ecco le frasi volgari e i video espliciti Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella Casa del Gran Hermano, i due gieffini si sono lasciati andare, e lesussurrate dastanno facendo il giro del web., prossimi a fare ritorno alitaliano, sembrano aver perso i freni inibitori nella Casa del Gran Hermano, dove soggiornano da martedì scorso. Le paroledel modello milanese rivolte all'ex velina, catturate dai microfoni del reality spagnolo, stanno facendo il giro del web grazie aicondivisi dagli utenti. Leche fanno discutere il web Questa "vacanza premio" per i due concorrenti del programma di Alfonso Signorini è ormai al termine:rientreranno in Italia per partecipare alla puntata del 28 ottobre, in cui racconteranno ai coinquilini la passione scoppiata tra

