Sci alpino, la classifica all-time delle vittorie azzurre in Coppa del Mondo femminile (Di sabato 26 ottobre 2024) La classifica all-time delle vittorie italiane nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino constantemente aggiornata. In testa troviamo Federica Brignone, che ha iniziato anche la nuova stagione con un successo, ampliando il margine su Sofia Goggia, ferma a 24. Dietro alle due campionesse ancora in attività , più staccate, troviamo invece Deborah Compagni e Isolde Kostner. Poi Karen Putzen e Marta Bassino, che è a quota 7 successi. classifica ALL-time 28. Federica Brignone (13 GS, 10 SG, 5 AC) 24. Sofia Goggia (18 DH, 6 SG) 16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL) 15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG) 8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS) 7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH) 6. Denise Karbon (6 GS) 4. Maria Rosa Quario (4 SL) 3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG) 3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS) 3. Sabina Panzanini (3 GS) 2. Daniela Zini (2 SL) 2. Elena Fanchini (2 DH) 2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG) 1.

