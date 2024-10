Sci alpino Brignone dopo la vittoria a Soelden | Sono orgogliosa è stata una gran sorpresa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Federicaha parlatolanello slalom gigante inaugurale di: “Èunaper me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in poi midetta ‘devi andare’, ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene.moltodi quello che fatto, ma non mi sarei mai aspettata di essere davanti. La parte di raccordo l’ho fatta molto bene,riuscita a spingere al massimo e a portare fuoride velocità per il traguardo. Oggipiù forte di testa rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni: oggiriuscita a fare tutto per bene e a sciare come volevo. Lavorare è importante, io seguo ogni dettaglio e cerco continuamente di migliorarmi.