Liberoquotidiano.it - Sanità: Ciocchetti, 'dopo 20 anni di definanziamento, dal governo fondi mai esistiti'

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Per il 20il Sistema sanitario nazionale è stato definanziato, noi abbiamo trovato contratti non rinnovati da 4-5, non c'è stato un investimento sulla formazione. Tutto questo non si recupera in due, nonostante ilMeloni abbia messo risorse varie". Lo ha detto Luciano, vice presidente della commissione Affari sociali a Montecitorio, al panel sulladel futuro a 'Il giusto sentiero 4.0', evento organizzato dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia per i duedelMeloni. "La nuova Legge di bilancio tra il 2025 e il 2027 prevede 12mld di euro in tre. Uno stanziamento insufficiente, sicuramente, ma non è mai esistito se non per il Covid, ma erano soldi presi dal debito, 18mld su 200 -ha spiegato-.