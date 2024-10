Ranucci: “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom, sono tranquillo” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di fermare la puntata di Report, noi siamo certi che non violiamo nessuna normativa AgCom. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. L'articolo Ranucci: “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom, sono tranquillo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede dila puntata di Report, noi siamo certi che nonnessuna normativa. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. L'articolo: “di? Non” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ranucci : “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom - sono tranquillo” - "Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti" "Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di ... (Sbircialanotizia.it)