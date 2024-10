Ponte San Giovanni, i palazzoni sono andati giù. Scoccia: "Dalla giunta ci aspettiamo impegno e responsabilità" (Di sabato 26 ottobre 2024) "A Ponte San Giovanni è partita la ricostruzione". E ancora: "La rinascita e il riscatto della periferia di Ponte San Giovanni, con riflessi positivi su tutta la città di Perugia, passa anche attraverso quel cantiere". Parole di Margherita Scoccia, ex assessora all'urbanistica e ora consigliera Perugiatoday.it - Ponte San Giovanni, i palazzoni sono andati giù. Scoccia: "Dalla giunta ci aspettiamo impegno e responsabilità" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "ASanè partita la ricostruzione". E ancora: "La rinascita e il riscatto della periferia diSan, con riflessi positivi su tutta la città di Perugia, passa anche attraverso quel cantiere". Parole di Margherita, ex assessora all'urbanistica e ora consigliera

