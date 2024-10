Ora solare, 60 minuti non cambiano la vita: basta goderseli (Di sabato 26 ottobre 2024) Il dibattito riempie ore legali e solari ma molto probabilmente nel 2600 nessuno ci sarà più. E allora addio discussioni Ilgiornale.it - Ora solare, 60 minuti non cambiano la vita: basta goderseli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il dibattito riempie ore legali e solari ma molto probabilmente nel 2600 nessuno ci sarà più. E allora addio discussioni

