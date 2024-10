Operazione di riassetto per tre Coop in Toscana (Di sabato 26 ottobre 2024) Raggiunta l’intesa per l’avvio dell’affitto dei due rami di azienda Olio e Vino di Cooperative Montalbano Olio&Vino di Lamporecchio (Pistoia), rispettivamente a Terre dell’Etruria di Donoratico (Livorno) e Cantine Vivito di Certaldo (Firenze). L’Operazione, spiega LegaCoop Toscana (nella foto Patrizio Mecacci, responsabile Dipartimento agroalimentare), sarà propedeutica alla scissione vera e propria di quegli stessi rami in Terre dell’Etruria e Cantine Vivito, che sarà completata entro il 2025, consentendo "la salvaguardia delle produzioni, la garanzia occupazionale e l’avvio di una strategia di aggregazione e crescita fondata su basi solide che porterà allo sviluppo di realtà Cooperative con numeri da leader nel mercato toscano". Lanazione.it - Operazione di riassetto per tre Coop in Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Raggiunta l’intesa per l’avvio dell’affitto dei due rami di azienda Olio e Vino dierative Montalbano Olio&Vino di Lamporecchio (Pistoia), rispettivamente a Terre dell’Etruria di Donoratico (Livorno) e Cantine Vivito di Certaldo (Firenze). L’, spiega Lega(nella foto Patrizio Mecacci, responsabile Dipartimento agroalimentare), sarà propedeutica alla scissione vera e propria di quegli stessi rami in Terre dell’Etruria e Cantine Vivito, che sarà completata entro il 2025, consentendo "la salvaguardia delle produzioni, la garanzia occupazionale e l’avvio di una strategia di aggregazione e crescita fondata su basi solide che porterà allo sviluppo di realtàerative con numeri da leader nel mercato toscano".

