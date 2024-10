Oggi taglio del nastro per la nuova agenzia immobiliare di Torelli (Di sabato 26 ottobre 2024) Oggi si inaugura una nuova grande agenzia immobiliare, che si sarebbe dovuta inaugurare sabato scorso, ma il taglio del nastro era stato rimandato per il maltempo. L’appuntamento è dalle 17 alle 20 in viale Trento, dove c’era il locale My’s e prima ancora il Moma. Alla guida c’è l’imprenditore Giovanni Torelli, con il quale lavorano una decine di persone, fra agenti immobiliari, collaboratori ed addetti alla reception. L’agenzia al suo interno ha diversi uffici, una sala riunioni e uno spazio con tecnologia multimediale. Ilrestodelcarlino.it - Oggi taglio del nastro per la nuova agenzia immobiliare di Torelli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si inaugura unagrande, che si sarebbe dovuta inaugurare sabato scorso, ma ildelera stato rimandato per il maltempo. L’appuntamento è dalle 17 alle 20 in viale Trento, dove c’era il locale My’s e prima ancora il Moma. Alla guida c’è l’imprenditore Giovanni, con il quale lavorano una decine di persone, fra agenti immobiliari, collaboratori ed addetti alla reception. L’al suo interno ha diversi uffici, una sala riunioni e uno spazio con tecnologia multimediale.

