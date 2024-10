MOVIOLA – Napoli-Lecce Banda su Politano | per arbitro e Var non è rigore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Antonio Conte attaccano alla ricerca del gol del vantaggio, la palla finisce ache di testa anticipail quale, nel tentativo di colpire la palla invece colpisce la spalla/schiena di. Per il direttore di gara, il signor Tremolada, non c’è niente e invita a proseguire. Il Var fa un check, rivede l’azione, e non richiama l’confermando dunque la decisione di campo. Un episodio che avrebbe potuto portare al calcio diin quantoarriva in ritardo e per secondo sul pallone. Protestesu: pere Var non èSportFace.