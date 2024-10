MotoGP GP Thailandia 2024, Bastianini: “Bello vincere, ho sfruttato l’errore di Martin” (Di sabato 26 ottobre 2024) “È stata una gara difficile ma bella, ho approfittato dell’errore di Martin alla prima curva. Mi sono ritrovato primo e mi sono detto che era arrivato il momento di spingere, sono riuscito a creare un bel gap e da lì è stato tutto più semplice. È Bello tornare a vincere”. Così Enea Bastianini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria nella Sprint del GP di Thailandia 2024 di MotoGP. “Ho cambiato un po’ il mio approccio nelle ultime gare e sono migliorato in qualifica. La gomma oggi è calata abbastanza: per domani, dunque, sono tentato di provare la gomma più dura all’anteriore”, ha aggiunto il pilota riminese. MotoGP GP Thailandia 2024, Bastianini: “Bello vincere, ho sfruttato l’errore di Martin” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “È stata una gara difficile ma bella, ho approfittato deldialla prima curva. Mi sono ritrovato primo e mi sono detto che era arrivato il momento di spingere, sono riuscito a creare un bel gap e da lì è stato tutto più semplice. Ètornare a”. Così Enea, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria nella Sprint del GP didi. “Ho cambiato un po’ il mio approccio nelle ultime gare e sono migliorato in qualifica. La gomma oggi è calata abbastanza: per domani, dunque, sono tentato di provare la gomma più dura all’anteriore”, ha aggiunto il pilota riminese.GP: “, hodi” SportFace.

