Oasport.it - MotoGP, Bastianini domina la Sprint Race del GP di Thailandia. Martin guadagna altri punti su Bagnaia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Eneacapitalizza la sua ottima prestazione in qualifica e vince ladel Gran Premio di2024, valevole come diciottesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale. Il romagnolo del team ufficiale Ducati, 2° in griglia, ha sfruttato la bagarre in curva 1 tra Jorgee Francescoper ritrovarsi subito al comando della corsa e per andare in fuga sin dal primo giro sulla pista di Buriram. “Bestia” ha fatto il vuoto nelle battute iniziali, costruendo un vantaggio di oltre 1? rivelatosi poi decisivo per contenere il tentativo di rimonta finale die per aggiudicarsi il secondo successo dell’anno in una(dopo Silverstone, in cui si era imposto anche nella gara lunga della domenica).