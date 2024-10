Meta Catania, scritta la storia: rossazzurri all'Elite Round di Champions League! (Di sabato 26 ottobre 2024) Con un rotondo 6-2 rifilato ai lituani dello Zalgiris la Meta Catania ha superato stasera anche il terzo ostacolo del Main Round di Uefa Futsal Champions League, staccando il pass per l'Elite Round, la fase successiva della competizione che vede protagoniste le migliori squadre europee di calcio Cataniatoday.it - Meta Catania, scritta la storia: rossazzurri all'Elite Round di Champions League! Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Con un rotondo 6-2 rifilato ai lituani dello Zalgiris laha superato stasera anche il terzo ostacolo del Maindi Uefa Futsal, staccando il pass per l', la fase successiva della competizione che vede protagoniste le migliori squadre europee di calcio

