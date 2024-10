Gaeta.it - Memoriale commovente per Walter Selva: il fotoreporter che ha immortalato Viterbo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi pomeriggio, nella suggestiva Sala Benedetti della Provincia di, si è svolto un evento di grande significato per la comunità locale: il primo memorial dedicato al talentuoso, scomparso un anno fa. Attraverso i suoi scatti,ha raccontato la vita sociale e politica del capoluogo viterbese, lasciando un’eredità indelebile nel cuore della città e dei suoi abitanti. Un omaggio affettuoso nella sala Benedetti Il memorial, che ha avuto inizio alle 17.00, ha visto una sala affollata di amici, colleghi e giornalisti che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare al fianco di. L’atmosfera era carica di emozione, unita alla nostalgia per un uomo che ha saputo catturare con la sua macchina fotografica non solo immagini, ma anche storie e momenti significativi della vita viterbese.