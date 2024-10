Mascherina, mantello e... frustino: viaggio nel mondo delle feste scambiste dell'Agrigentino (Di sabato 26 ottobre 2024) Serate a tema con Mascherina per le coppie e mantello nero solo per le donne, dress code elegante e tono di voce soft per mantenere l'atmosfera un po' romantica e molto trasgressiva. All'interno ci sono diverse camere a tema: da quella per i guardoni a quella degli "slave", ovvero gli schiavi a Agrigentonotizie.it - Mascherina, mantello e... frustino: viaggio nel mondo delle feste scambiste dell'Agrigentino Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Serate a tema conper le coppie enero solo per le donne, dress code elegante e tono di voce soft per mantenere l'atmosfera un po' romantica e molto trasgressiva. All'interno ci sono diverse camere a tema: da quella per i guardoni a quella degli "slave", ovvero gli schiavi a

