"L'orso si è comportato perfettamente e ora rischia di morire" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Ora che l'orso catturato e radiocollarato lo scorso 16 ottobre è stato identificato in M91, la sua vita è a rischio. Potrebbe essere fucilato come già accaduto per M90 e KJ1": con queste parole la Lav esprime tutta la sua preoccupazione per la sorte del giovane orso, che lo scorso aprile si era

LAV * TRENTINO – M91 RADIO-COLLARATO CAVEDAGO: «LA PAT LEVI LE SUE MANI SANGUINARIE DA UN ORSO CHE SI È COMPORTATO IN MANIERA ESEMPLARE» - “Ora che l’orso catturato e radiocollarato lo scorso 16 ottobre è stato identificato in M91, la sua vita è a rischio. Potrebbe essere fucilato dai forestali ... (agenziagiornalisticaopinione.it)

