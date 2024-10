Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA: primo colpo di scena, Lara Gut-Behrami dà forfait

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL8.37 Buongiorno amici di OA Sport. Subito una notizia: la svizzeraGut-non sarà in gara. L’elvetica accusa un fastidio al ginocchio e, per precauzione, ha deciso di dare. Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladello slalomdi, valido per la coppa del Mondo-2025 di sciappuntamento del circuito mondialecome al solito fissato per fine ottobre sul ghiacciaio Rettenbach in Austria. Sono molte le atlete che puntano immediatamente al successo, con una lotta per i tre gradini del podio davvero apertissima. Aè tutto pronto per l’atteso esordio della Coppa del Mondo di sci, con ilche promette una sfida serrata tra molte delle migliori atlete internazionali.