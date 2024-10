Liam Payne, Naomi Campbell omaggia il cantante sotto al post di Nicole Scherzinger (Di sabato 26 ottobre 2024) La modella ha commentato il post dell'amica in omaggio al compianto cantante degli One Direction. Naomi Campbell è intervenuta pubblicamente per la prima volta in merito alla prematura scomparsa di Liam Payne, il cantante degli One Direction scomparso in Argentina in circostanze tragiche. La modella ha commentato il post di Nicole Scherzinger. La voce principale delle The Pussycat Dolls, amica di lunga data di Payne, ha espresso sui social le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici del cantante, e Campbell ne ha approfittato per esprimere un pensiero per Payne. Passato insieme Naomi Campbell ha pubblicato un commento con sole emoji che indicano la sua vicinanza a Scherzinger e ai cari di Payne, con un Movieplayer.it - Liam Payne, Naomi Campbell omaggia il cantante sotto al post di Nicole Scherzinger Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La modella ha commentato ildell'amica in omaggio al compiantodegli One Direction.è intervenuta pubblicamente per la prima volta in merito alla prematura scomparsa di, ildegli One Direction scomparso in Argentina in circostanze tragiche. La modella ha commentato ildi. La voce principale delle The Pussycat Dolls, amica di lunga data di, ha espresso sui social le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici del, ene ha approfittato per esprimere un pensiero per. Passato insiemeha pubblicato un commento con sole emoji che indicano la sua vicinanza ae ai cari di, con un

